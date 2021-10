Rowerem do 44 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Rowerem z Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Cieszynie ma być 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 października w Cieszynie ma być 13°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę

Stopień trudności: 3

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

