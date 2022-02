Rowerem do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Trasy rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w Cieszynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 20 lutego w Cieszynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 24,86 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 506 m

Hakos poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Temperatura: 4 st.C

Godz. startu: 13.10

Godz. mety: 14.55

Czas wycieczki: 1h 45min

Czas jazdy: 1h 4 min

max prędkość: 58 km/h

średnia prędkość: 24,8 km/h

dystans: 25,2 km