Rowerem do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Cieszyna przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Cieszyna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca JIMMYtm Jako że pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, a pojawiła się szansa na słońce w niedziele, Barbie wybrała się na pierwszą "górską" wyprawę. Trasa zwana Stokówka jest bardzo popularna wśród ludzi ze względu na jej łatwość techniczną i dostępność z parkingu na Białym Krzyżu :))

Trasę przemierzamy z Białego Krzyża do Przysłopu i z powrotem, dzięki temu zawsze można zawrócić wcześniej i skrócić sobie wycieczkę.

Dla kogoś kto che poznać smak gór, ale boi się kamieni i korzeni, to pozycja obowiązkowa. Mamy typowe górskie interwały, podjazdy i zjazdy plus widoki, ale bez absorbujących naszą uwagę trudności technicznych. Ot, trzeba mieć trochę pary w nogach i luzu w gaciach :))

Samej jazdy tempem spokojnym wyszło niecałe 3 godziny, do tego czas w schronisku (tragicznym architektonicznie) i po drodze, dla podziwiania widoków ;)

Co do samego schroniska to i tak zostało już trochę odremontowane i zmodernizowane, głównej gierkowskiej bryły zmienić się pewnie nie da, ale w środku miłe zaskoczenie, nie jest źle :)

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką do Kobióra i powrót Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,83 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 347 m

Suma zjazdów: 1 362 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Kobiór i Pszczyna

Miejsce, w którym stoi krzyż (zwany również Bożą Męką) było niegdyś centrum gminy, a w latach 1842-1985 - w odległości ok. 150 m od niego - istniał tu drewniany budynek szkoły powszechnej. Krzyż pochodzi z 1890 roku, a jego fundatorami byli Zofia i Grzegorz Rygułowie. Prawdopodobnie jest to jeden z największych tego typu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. W styczniu 1945 roku lewe ramię ukrzyżowanego Chrystusa zostało przestrzelone przez żołnierza Armii Czerwonej, a otwór po kuli zachował się do dnia dzisiejszego. Krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Rodzinnej 97.

🚲 Trasa rowerowa: Skansen wsi pszczyńskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,54 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 695 m

Suma zjazdów: 1 675 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz Skansen i park pszczyński.

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest miejscem niezwykłym ze względu na swoje położenie. Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajdującego się w centrum Pszczyny, w niedalekiej odległości od rynku, Muzeum Zamkowego i Zagrody Żubrów, znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku.

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko-Biała Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 022 m

Suma zjazdów: 1 994 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Stare Bielsko, Centrum i powrót.

Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska. Według legendy w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników napadających na podróżujących tamtędy kupców. Książę opolski Kazimierz († 1229/30) miał zdobyć ową fortalicję i wytępić zbójców, zaś w miejscu tym wystawić zameczek myśliwski, który z czasem rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.

Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w system fortyfikacji Bielska i zarazem tworzącego najsilniejszy element jego obwarowań.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Eskapada do Hałcnowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 876 m

Suma zjazdów: 868 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz

Hałcnów został założony pod koniec XIII wieku i do 1977 roku stanowił odrębną wieś. Obecnie jest dzielnicą Bielska-Białej, położoną pomiędzy wzgórzami Bark i Hałcnowska Góra.

Hałcnów w XV w. stał się własnością szlacheckiego rodu Hałcnowskich. Po nich właścicielami wsi byli m. in. Żydowscy, Pruszyńscy i Czeczowie. To właśnie na tym terenie znajduje się późnobarokowy kościół Nawiedzenia NMP z końca XVIII wieku z cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. Od niepamiętnych czasów lud ciągnął przed oblicze Matki Bożej, aby się modlić, prosić o łaski, dziękować i doświadczać cudownych uzdrowień. Przed figurą zawieszoną na dębie, nigdy nie brakowało kwiatów, zapalonych świec, a co najważniejsze - wiernych czcicieli. Może niewielu dziś zna i pamięta historię tej cudownej Piety hałcnowskiej, dlatego też niniejszą broszurką chcielibyśmy ją przybliżyć i przypomnieć kilka, może mniej znanych faktów, które udało się odtworzyć z różnych źródeł. Kontakt Artykuły » Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie .... w którym znajduje się łaskami słynąca figura Matki Boskiej Bolesnej, trzymająca na swoich kolanach martwe ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża, tzw. “Pieta Hałcnowska". U stóp Matki Boskiej Bolesnej modlą się pielgrzymi, wypraszając dla siebie i swoich bliskich, potrzebne laski. Maryja, Hałcnowska Pani, patrząc na swoje stroskane dzieci, wysłuchuje ich skarg i błagań, prosząc swego Syna o ukojenie ich dusz i ciał. Do Sanktuarium Maryjnego w Hałcnowie w czasie głównych odpustów (na początku lipca i w połowie września) przybywają matki z dziećmi, oraz matki w stanie błogosławionym, dla których udzielane jest specjalne błogosławieństwo.

