Rowerem do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Rowerem w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Grupką do Miliardowic

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 891 m

Suma zjazdów: 891 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Zabrzeg-Miliardowice.

Nazwa tego przysiółka powstała ponoć w latach hiperinflacji (1923-1924), gdy miejsco­wy właściciel ziemski wyprzedawał grunty za miliardy polskich marek. Początkowo, w okresie międzywojennym, osiedlali się tu głów­nie kolejarze.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m