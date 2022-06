Rowerem do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Rowerem w okolicy Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 306 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Ziemia pszczyńska w jej historycznych granicach skrywa wiele ciekawych obiektów. Pszczyński szlak architektury drewnianej, w ramach którego mamy w najbliższej okolicy 13 skansenów, kościołów i in., stanowi znaczną wartość dla badaczy tradycji i historii tych ziem.

Góra w powiecie pszczyńskim to najbardziej ludna wieś w gminie Miedźna, licząca ok. 2,5 tys. osób. Miejscowość położona jest bardzo malowniczo nad meandrującym odcinkiem Wisły. Tutejszy drewniany kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w XVI w., a następnie w późniejszych stuleciach przebudowywany, to jeden z kilku tego rodzaju zabytków w okolicy. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.