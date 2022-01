Rowerem do 35 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Cieszynie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 23 stycznia w Cieszynie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko Komorowice przed zachodem

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 649 m

Suma zjazdów: 662 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Trasa przed zachodem do Komorowic.

Niewiele osób już pamięta, że w Komorowicach Krakowskich, obecnej dzielnicy Bielska-Białej, stał drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela. Został on w 1929 roku częściowo zastąpiony nową murowaną świątynią projektu architekta Emanuela Rosta w stylu neogotyckim, z elementami modernizmu. W 1921 przystąpiono do budowy nowego kościoła parafialnego. Świątynia stanęła w sąsiedztwie starego, XVI-wiecznego kościoła. Budowa trwała dziesięć lat, natomiast zabytek przeniesiono w 1949 do Woli Justowskiej, dzielnicy Krakowa, gdzie został postawiony na terenie przeznaczonym przez władze wojewódzkie na, nigdy nie utworzone, Muzeum Budownictwa Drewnianego "Skansen" jako eksponat, ale równocześnie kościół parafialny miejscowej parafii[9]. Cenny obiekt – spłonął w 2002.

