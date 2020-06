Remont pomnika w Kończycach Wielkich budzi emocje. Radni się skarżą, wójt uspokaja

- Ale dlaczego? Przecież ten pomnik własnymi rękami wybudował i wykuł na nim napisy pan Antoni Opioł, człowiek powszechnie szanowany w Kończycach, wieloletni nauczyciel i dyrektor kończyckiej szkoły, były więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jeśli gmina zamierza przeprowadzić rewitalizację tego pomnika, jesteśmy jak najbardziej temu przychylni, nie wyobrażamy sobie jednak, aby zastąpić go czymś innym - podkreślili samorządowcy w interpelacji. Zaproponowali, że jeśli obecnie znane są z imienia i nazwiska osoby w tym miejscu pochowane, to można tuż przy istniejącym i odnowionym pomniku, zainstalować płytę memoratywną, żeby całość stanowiła jednolite i godne miejsce upamiętniające czasy II wojny światowej.

- Dlaczego o tak ważnych sprawach nie zostaliśmy poinformowani. Jako przedstawiciele mieszkańców naszego sołectwa chcielibyśmy w pierwszej kolejności wiedzieć, jakie plany i zamierzenia oraz jakie przedsięwzięcia podejmuje się w naszej miejscowości - stwierdzili radni w interpelacji. Podkreślili, że cieszy ich fakt, że pomnik doczeka się renowacji, bo niejednokrotnie się o to dopominali, ale wyrazili niezadowolenie, że władze gminy chcą przeprowadzić rewitalizację bez konsultacji z mieszkańcami, a na dodatek planują, iż w miejscu obecnego monumentu ma powstać nowy.

Na ostatniej sesji troje radnych - Anna Chwolek, Sylwia Hawełka i Leszek Wawrzyczek - złożyli interpelację, w której stwierdzili, że doszły do nich informacje, iż władze gminy Hażlach starają się o pieniądze na rewitalizację pomnika poświęconego Żydom zamordowanym w podobozie Auschwitz w Zebrzydowicach.

- Prace związane z posadowieniem nowego pomnika zostały uzgodnione z rodziną fundatora, tj. śp. Antoniego Opioła - zapewnił wójt Sikorski. Dodał, że zastrzeżenia można potraktować jako punkt wyjścia do ustalenia, co dalej z dotychczasowym pomnikiem. Jest bowiem propozycja, aby wkomponować go w realizowaną inwestycję. Zasugerował także opracowanie monografii.

Gmina prosi więc mieszkańców o udostępnianie wszelkich informacji (wspomnień, zapisków, zdjęć) związanych z filią KL Auschwitz-Birkenau w Zebrzydowicach oraz miejscem pochówku ofiar terroru niemieckiego w Kończycach Wielkich. Informacje można przesyłać mailowo na adres: gci@hazlach.pl lub telefonicznie: 33 852 23 63.