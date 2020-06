Przegląd tygodnia w Cieszynie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 21.06 do 27.06.2020

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Zebrzydowice w 2 turze? Lista lokali wyborczych Lista lokali wyborczych w gm. Zebrzydowice, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP. 📢 Gmina Hażlach: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura Wiesz, gdzie głosować w gm. Hażlach podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po gm. Hażlach 12.07.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w gm. Hażlach zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

📢 Lokale wyborcze w gm. Goleszów - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 2 turze? Lista lokali wyborczych w gm. Goleszów, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać. 📢 Czesi łagodzą ograniczenia na granicy z województwem śląskim. Test na koronawirusa i kwarantanna nie będą potrzebne Czechy łagodzą ograniczenia na granicy z województwem śląskim. Zmiany zapowiedział w sobotę, 27 czerwca, czeski minister zdrowia na Twitterze: po powrocie z woj. śląskiego nie będą potrzebne ani ujemny test na COVID-19 ani 14-dniowa kwarantanna.

📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

📢 Wyniki wyborów prezydenckich CIESZYN. Kto wygrał? Jaka była frekwencja w Cieszynie? WYBORY 2020 Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Cieszynie - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Cieszynie? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW. 📢 Chybie: Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie [ZDJĘCIA]. Uczniowie zaczynają wakacje Z powodu epidemii koronawirusa kończący się rok szkolny uczniowie, nauczyciele, ale i rodzice będą długo wspominać. Nie tylko dlatego, że ostatnie tygodnie uczniowie pracowali zdalnie, ale także dlatego, że samo zakończenie roku było wyjątkowe - bez tradycyjnych apeli, ale za to w małych grupach, z maseczkami i zachowaniem dystansu.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej. 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

📢 Najpiękniejsze chaty w Beskidach - TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy?

📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo. 📢 Dilerzy narkotyków z woj. śląskiego - szuka ich policja. Zobacz zdjęcia. Widziałeś kogoś? Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za handel narkotykami. Rozpoznajesz kogoś? To zgłoś to policji. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy na stronie slaska.policja.gov.pl z 23 czerwca 2020 r. Kliknij w „zobacz galerię".

