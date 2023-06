Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Cieszynie?

Bielsko-Biała. Bieg Fiata 2023 - zobacz ZDJĘCIA. Ponad tysiąc zawodniczek i zawodników wystartowało dzisiaj 21 maja w 29. Biegu Fiata w Bielsku-Białej. Do pokonania mieli 10 km. Pogoda nie rozpieszczała startujących. Było ciepło, mocno grzało słońce. Na metę jako pierwsi przybiegli zawodnicy z Kenii. Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ z dzisiejszego Biegu Fiata.

POGODA. Poniedziałek był niestety ostatnim tak słonecznym dniem w tym tygodniu. We wtorek 23 maja od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne!

Japandi to styl, który jest połączeniem stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ten duet jest na topie w wielu projektach wnętrz w 2023 roku. Jeśli chcesz modnie urządzić mieszkanie w tym roku, koniecznie go wypróbuj. Podpowiadamy, jak wyjątkowo można zaaranżować funkcjonalne mieszkanie zgodnie z najnowszymi trendami. Zajrzyj do 125-metrowego apartamentu w Warszawie i zobacz, jak modnie zaaranżować przestrzeń w stylu japandi.