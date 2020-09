Przegląd prasy 7.09.2020 Cieszyn, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Już w najbliższą środę 9 września do Strumienia dotrze Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze. Będzie okazja, by porozmawiać z ekspertami m.in. na temat tego, jak uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca, tzw. kopciucha.

"Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r.

Już 20. edycja Biegu na Szczyt Rysianki mająca także rangę Mistrzostw Powiatu Żywieckiego w Biegach Górskich odbyła się w niedzielę 6 września. Na starcie stanęło 118 zawodników, z czego 117 dotarło na metę ulokowaną pod Schroniskiem Górskim PTTK Rysianka.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.