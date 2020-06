Przegląd prasy 6.06.2020 Cieszyn, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Prasówka Cieszyn 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na drodze DK-81 na wysokości Ochabów Małych w kierunku Skoczowa doszło do wypadku z udziałem motocykla. Kierowca jednośladu zmarł na miejscu, a jego pasażerka w krytycznym stanie została przetransportowana do szpitala. To kolejny tragiczny wypadek w tym rejonie

Legendia otwarta! W sobotę 6 czerwca, otwarta została Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie. Są nowe atrakcje i zasady bezpieczeństwa. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa. Atrakcji jest sporo, ale reklamowana nowość, czyli podróż rwącą rzeką w miedzianym kociołku Baby Jagi nie działa.