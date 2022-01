Przegląd prasy 5.01.2022 Cieszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

We wtorek 4 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 670 nowych zakażeniach - to wzrost o 18 proc. do ubiegłego wtorku! Zresztą od kilku dni rejestrowana jest większa liczba zachorowań. Bardzo duża jest również liczba zgonów - minionej doby zmarły aż 433 osoby. Liczba zgonów również utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - kilka dni temu był rekord IV fali pandemii!

Wysokie kary za niewymienienie pieca! Wedle obowiązującej w woj. śląskim uchwały antysmogowej, do końca 2021 r. należało zlikwidować piece używane powyżej 10 lat. Osoby, które nie wywiązały się z tego obowiązku mogą zostać ukarane mandatem od strażnika miejskiego lub gminnego. W miejscowościach, gdzie takich służb brakuje, wnioski o ukaranie do sądu kierować mają pracownicy gmin.

NOWY ROK. Horoskop na rok 2022 przygotowała słynna wróżka Jasmina. Co wydarzy się w Twoim życiu rodzinnym, pracy zawodowej, przyjaciołach i zdrowiu? Znaki zodiaku zaznają spokoju, to duża zmiana w porównaniu do mijającego roku. Rok Jowisza wskaże znakom zodiaku drogę do codziennej łagodności. Horoskop roczny da odetchnąć tym, którzy są zmęczeni codziennością, ale nie oznacza to nudy. O nie! Horoskop roczny odpowiada na najważniejsze pytania o związki, pracę zawodową i życie rodzinne. Sprawdź horoskop roczny dla każdego znaku zodiaku.