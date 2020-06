Przegląd prasy 18.06.2020 Cieszyn, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Dokładnie 30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.

Ochrona zdrowia, polityka gospodarcza, programy społeczne, pomysły na wyjście z kryzysu - w interaktywnym projekcie "Wybory prezydenckie 2020" wybierasz pytania do kandydatów walczących o fotel Prezydenta RP. Posłuchaj i porównaj odpowiedzi - i idź na wybory 28 czerwca.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.