Przegląd prasy 17.12.2021 Cieszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Prasówka Cieszyn 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na ostatniej prostej przed świętami wielu z nas poszukuje prezentów dla najbliższych. To czas przeglądania portali sprzedażowych i sklepów internetowych. Wykorzystują to oszuści, którzy podsyłają wiadomości, w których sugerują problemy z przesyłką. W pośpiechu klikamy w linki zawarte w smsach. To prosta droga do utraty pieniędzy z konta. Policjanci ostrzegają, by dokładnie sprawdzać przesyłane nam linki.