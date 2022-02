Przegląd prasy 12.02.2022 Cieszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Wiedzieliście, że we Wrocławiu stoi największa rzeźba miejska Polski? Pociąg do nieba to instalacja, która waży 82 tony i sięga 21 metrów. Znajdziecie ją na placu Strzegomskim. Jej autorem jest Andrzej Jarodzki. Dlaczego pociąg do nieba stoi we Wrocławiu? Przybliżamy dzisiaj tę nietypową atrakcję.