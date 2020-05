Przedszkola w Wiśle będą otwarte od 11 maja. W Malince, Głębcach i Nowej Osadzie

Burmistrz zaznaczył, że pierwszeństwo mają osoby, które musza wrócić do pracy i podjąć zawodowe obowiązki i potrzebują opieki nad dzieckiem. Zaapelował, by osoby, które mają możliwość pozostawienia dziecka z dziadkami, ciociami, czy jednym z rodziców, powinni skorzystały z niej i nie posyłały dziecka do przedszkola.

- Będziemy monitorowali sytuację, czy w innych oddziałach – w Centrum czy Czarnem jest taka potrzeba. Gdy rodzice zechcą posłać swoje dzieci do tych przedszkoli niezwłocznie podejmiemy działania, by placówki te również uruchomić - zaznaczył burmistrz.

Podkreślił, że wydarzenia związane z epidemią są bardzo dynamiczne, dlatego jeżeli zajdzie taka konieczność nie wyklucza ponownego zamknięcia placówek przedszkolnych.