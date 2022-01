Prasówka Cieszyn 6.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

W środę 5 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych zakażeniach - to już kolejny dzień ze wzrostem zachorowań! Zmarły aż 632 osoby. Wiele wskazuje na to, że z uwagi na rosnąca liczbę chorych, wprowadzone zostaną przez rząd nowe obostrzenia - co sugerował już wcześniej minister Niedzielski.