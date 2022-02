Prasówka Cieszyn 4.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

1 lutego rząd poparł projekt, który przewiduje rządowe dopłaty 100 zł do kupna nowego dekodera. Wnioski o dopłaty będzie można składać internetowo lub wysłać na poczcie. A wszystko to dlatego, że w 2022 r. zmieni się standard nadawania telewizji naziemnej. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2013 r. Konieczne może się okazać kupno nowego telewizora lub dekodera. Zmiany pozwolą na przesyłanie obrazu w jakości 4K/Ultra HD, poszerzenie ilości kanałów oraz zwolnienie pasma dla 5G. Stary sygnał zostanie wyłączony już 28 marca 2022 w województwach lubuskim i dolnośląskim.

Do końca lutego uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się we własnych domach. To oznacza, że lekcje będą prowadzone on-line. Sprawdź, czy w związku z tym przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy i jak to wygląda w przypadku kwarantanny i izolacji dziecka?