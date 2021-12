Prasówka Cieszyn 29.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".

We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

To był mroźny horror na Górnym Śląsku! 43 lata temu w kilkanaście godzin spadło ponad 80 cm śniegu, a zaspy sięgały dwóch metrów! Temperatury w kraju oscylowały od minus kilkunastu do nawet -30 stopni Celsjusza. W trzy dni w całej Polsce zapanowały iście skandynawskie warunki. A wszystko zaczęło się właśnie na przełomie 1978 i 79 roku. W przedostatnią tzw. zimę stulecia XX wieku.

Miniony weekend nie należał do najspokojniejszych dla ratowników Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interweniowali kilkadziesiąt razy, z czego do najpoważniejszej sytuacji doszło na żółtym szlaku pomiędzy Brenną Bukową a Przełęczą Karkoszczonka, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia do turysty.