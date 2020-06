Prasówka Cieszyn 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Cieszynie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję”?

Prasówka Cieszyn 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK. 📢 Wyniki wyborów prezydenckich CIESZYN. Kto wygrał? Jaka była frekwencja w Cieszynie? WYBORY 2020 Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Cieszynie - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Cieszynie? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW.

📢 AniKa Dąbrowska z debiutem jak marzenie. Pierwsza płyta "Afirmacja" właśnie się ukazała. AniKa to zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids Czekałam na ten moment całe swoje życie. Od najmłodszych lat – kiedy tylko zaczęłam śpiewać - mówi AniKa. Idolka młodego pokolenia pokazuje, że pomimo choroby, można realizować swoje marzenia. Pierwsza płyta już dostępna. Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła.

📢 Chybie: Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie [ZDJĘCIA]. Uczniowie zaczynają wakacje Z powodu epidemii koronawirusa kończący się rok szkolny uczniowie, nauczyciele, ale i rodzice będą długo wspominać. Nie tylko dlatego, że ostatnie tygodnie uczniowie pracowali zdalnie, ale także dlatego, że samo zakończenie roku było wyjątkowe - bez tradycyjnych apeli, ale za to w małych grupach, z maseczkami i zachowaniem dystansu. 📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 Problem ze ślimakami w ogrodzie? Polecamy rośliny, których nie zjedzą Ślimaki potrafią doszczętnie zniszczyć rośliny, ale na szczęście nie wszystkie im smakują. Polecamy rośliny, których ślimaki nie jedzą.

📢 Fotowoltaikę kupujemy na potęgę. Sprzedaż wzrośnie o 25 proc. nawet mimo koronawirusa? Mimo pandemii rynek fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Przez 5 lat moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9000 proc. 📢 Bielsko-Biała: Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie [ZDJĘCIA]. Uczniowie zaczynają wakacje Ponad 20 tysięcy uczniów bielskich szkół kończy dzisiaj naukę. Z powodu epidemii koronawirusa mijający rok szkolny uczniowie, nauczyciele, ale i rodzice będą długo wspominać. Nie tylko dlatego, że ostatnie tygodnie uczniowie pracowali zdalnie, ale także dlatego, że samo zakończenie roku było wyjątkowe - bez tradycyjnych apeli, ale za to w małych grupach, z maseczkami i zachowaniem dystansu.

📢 Wybory prezydenckie 2020: druga tura. Czy i kiedy będzie? Sprawdź termin ewentualnej II tury wyborów Wybory 2020. Kiedy będzie druga tura? Od czego zależy, czy się odbędzie? 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Jeśli jednak nie zostanie w nich wyłoniony zwycięzca, czeka nas jeszcze jedno głosowanie w II turze. Sprawdź jej datę i dowiedz się, jak głosować w przypadku drugiej tury korespondencyjnie i poza miejscem zamieszkania. 📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.

📢 Koronawirus: Wyniki testów polskich skoczków były ujemne. Stoch i Kubacki są zdrowi Sanepid podał dzisiaj wyniki testów na koronawirusa polskich skoczków i sztabu szkoleniowego kadry narodowej. Wszyscy mieli wynik ujemny co oznacza, że podopieczni trenera Michala Doleżala są zdrowi i mogą trenować na skoczni w Wiśle. 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.