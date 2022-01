Prasówka Cieszyn 20.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

V. fala staje się faktem. Od kilku dni wzrasta liczba nowych zakażeń, jednak ubiegłej doby wzrost ten jest olbrzymi. Jak poinformowało dziś 19 stycznia Ministerstwo Zdrowia, minionej doby było 30 586 - to wzrost o 89 proc. do ubiegłej środy Zmarło 375 osób. W woj. śląskim wzrost ten jest jeszcze większy!

