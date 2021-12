Prasówka Cieszyn 1.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

W związku z nadejściem zimy i niskich temperatur, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie oferuje pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym. Kieruje również apel do mieszkańców Cieszyna o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne przebywające na obszarze miasta i przedstawia miejsca, w których potrzebujący znajdą pomoc.

Dziś w Polsce mamy CZARNY REKORD - największą liczbę zgonów trwającej właśnie IV fali pandemii. Minionej doby zmarło aż 526 osób! Aż tylu zgonów z powodu COVID, nie było w Polsce od 28 kwietnia. We wtorek 30 listopada, nowych zakażeń mamy 19 074 - to o ok. 5 proc. mniej, niż w ubiegły wtorek! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?