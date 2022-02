Prasówka Cieszyn 11.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Cieszynie nie minęło Cię nic ważnego

TOP 20 najlepszych ofet pracy na Śląsku i w całym woj. śląskim. Wbrew wszelkim pozorom poszukiwanie zatrudnienia w czasie pandemii wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Rynek pracy wraca do stanu sprzed lat, a oferty jakie możemy znaleźć są atrakcyjne pod względem finansowym. Oto 20 najlepszych ofert pracy w województwie śląskim jakie można znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

„Sukienka” to jedyny polski film, który ma w tym roku szansę na Oscara. To wyróżnienie cieszy nie tylko dlatego, że film Tadeusza Łysiaka jest polską produkcją, ale przede wszystkim dlatego, że to naprawdę kawał świetnego kina. Dlaczego „Sukienka” jest takim fenomenem? Sprawdziliśmy.