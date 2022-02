Pozornie niegroźna kolizja w Ochabach Wielkich zakończyła się śmiercią. Mężczyzna utopił się w cieku wodnym Tomasz Breguła

Do pozornie niegroźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 lutego, w Ochabach Wielkich. Mężczyzna zjechał z przepustu wodnego, a następnie zawisł nad ciekiem wodnym. Wpadł do niego próbując wydostać się z samochodu. Strażacy odnaleźli go martwego, kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia.