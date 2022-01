Pożar w Górkach Wielkich pow. cieszyński. Samochód pogotowania energetycznego stanął w płomieniach

Pożar samochodu w Górkach Wielkich

Dzisiaj, w niedzielę, 23 stycznia w Górkach Wielkich (powiat cieszyński) około godz. 10 doszło do pożaru samochodu pogotowia energetycznego. Samochód stanął w płomieniach na ulicy Wierzbowej obok drogi ekspresowej S52 (odcinek Bielsko-Biała - Skoczów). Nie wiadomo jeszcze jak doszło do pożaru i co było jego przyczyną. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej.