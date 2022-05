Pogrzeb tragicznie zmarłego górnika w KWK Zofiówka. Krzysztof Sobik spoczął na cmentarzu w parafialnym w Ochabach Małych

To ogromna tragedia, poznaliśmy się bardzo niedawno, bo pan Krzysztof z rodziną zamieszkali na terenie parafii dwa lata temu. Pamiętam pierwszą wizytę po kolędzie, to było w 2020 roku. Później przyszła pandemia i wszystkie więzi się bardzo rozluźniły. Nie mieliśmy zbyt wielu okazji do spotkań czy rozmowy. Zostawił żonę Sabinę i dwóch synów Karola i Piotra. Bardzo szkoda tych młodych ludzi.