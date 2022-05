"Pocztówka z Cieszyna. Pocztówka z Pucka", czyli konkurs na kartkę pocztową dla dzieci od 6 do 9 lat. Dowiedz się, co trzeba zrobić Paweł Ćwikliński

va703b, źródło: Pixabay

"Pocztówka z Cieszyna. Pocztówka z Pucka" to nowy konkurs plastyczny dla dzieci od 6 do 9 lat, organizowany przez biblioteki w Cieszynie i Pucku. Twoja pociecha lubi rysować, malować, robić kolaże? Zobacz, co należy zrobić, żeby wzięła udział.