Początek warszawskich ferii. Długie korki do Szczyrku, do Wisły też tworzą się korki (WARUNKI NA DROGACH: WISŁA, SZCZYRK)

Korki do Szczyrku: postoimy już w Mesznej MT

W sobotę, 8 lutego w Beskidach jest ładna pogoda i panują niezłe warunki narciarskie. Także dzisiaj rozpoczynją się ferie m.in. województwa mazowieckiego, a to znaczy, że do górskich kurortów dojedziemy w długich korkach. Najgorzej jest na drodze do Szczyrku.