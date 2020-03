Pilne: trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w Cieszynie potwierdzony. To dziecko!

Wcześniej pisaliśmy:

- Potwierdzamy, w Cieszynie wykryto trzecią osobę zakażoną koroawirusem - mówi Sylwia Pieczonka, rzeczniczka prasowa cieszyńskiego starostwa powiatowego. Nie udziela jednak więcej informacji na temat tego, kim jest pacjent, nie wiadomo więc, czy jest z najbliższego otoczenia dwójki pierwszych pacjentów z koronawirusem.

Sanepid potwierdził we wtorek, 10 marca dwa przypadki chorych z koronawirusem. Pacjenci znajdują się w Szpitalu Śląskim. W Cieszynie profilaktycznie zamknięto wszystkie szkoły podstawowe i publiczne licea, wszystko przez to, że dzieci mogły mieć kontakt z osobą z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem. Mężczyzna z koronawirusem wrócił z podróży zagranicznej. Drugą osobą zakażoną jest jego żona. Nie wiadomo, kto jest trzecim pacjentem.

Jeszcze we wtorek, w związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem w Cieszynie decyzją burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych do piątku 13 marca włącznie są zawieszone. Placówki w tym czasie zostaną poddane dezynfekcji. Na bieżąco dezynfekowane są także autobusy miejskie.