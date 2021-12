Pijany złodziej roweru z Cieszyna, przy próbie ucieczki, doznał kontuzji. Wzywając pomoc, wpadł w ręce policji Karolina Kos

27-letni mieszkaniec Cieszyna został zatrzymany przez dzielnicowego po tym, jak zadzwonił na numer alarmowy i poprosił o pomoc. Mężczyzna nie przyznawał się do jednośladu, który przy nim znaleziono, choć wcześniej zgłaszał, że spadł z roweru i boli go noga. Czujność policjanta sprawiła, że skradziony rower wrócił do właścicielki, a mężczyzna odpowie za kradzież.