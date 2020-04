Pierwsza w powiecie cieszyńskim online nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Wiśle. Chodzi o ulgi dla przedsiębiorców

- To będzie sesja online, nigdy jeszcze w naszej miejscowości tak nie procedowaliśmy. Musieliśmy się do tej sesji dobrze przygotować, żeby wszystkie uchwały były podejmowane z mocą prawną - mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Sesja wiślańskiej Rady Miasta odbędzie się w środę, 8 kwietnia o godz. 13:00. Będzie ją można obserwować online, podobnie jak wszystkie sesje wiślańskiej Rady. Link do transmisji: https://youtu.be/29CuL72z3yE

Jak zapowiada burmistrz Wisły, na sesji podjęte zostaną pierwsze kroki, które mają zminimalizować gospodarcze skutki epidemii koronawirusa dla mieszkańców Wisły i przedsiębiorców. Mowa tu m.in. o przesunięciu terminu płatności podatku od nieruchomości do dnia 30 września. Według harmonogramu płatność raty podatku przypada właśnie na kwiecień.

- Musieliśmy odpowiedzialnie przeanalizować możliwości miasta, również te finansowe. Epidemia koronawirusa to także ogromny problem dla wiślańskiego samorządu. Już teraz, ostrożnie licząc, wiemy, że do budżetu wpłynie ok. 4 mln złotych mniej. Przesunięcia płatności podatków od nieruchomości to kolejne środki, które musimy zabezpieczyć w budżecie - mówi Tomasz Bujok.