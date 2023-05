Oszustwo w Cieszynie! Mieszkaniec stracił 150 tysięcy złotych z konta, będąc ofiarą cyberprzestępców

Mieszkaniec Cieszyna okradziony przez oszustów

To miał być życiowy interes mieszkańca Cieszyna, do którego odezwał się mężczyzna, podający się za inwestora. Mężczyzna nakłaniał cieszynianina do inwestycji, która miała przynieść mu błyskawiczne zyski obarczone niewielkim ryzykiem.

- Przestępca nawiązał najpierw kontakt telefoniczny, a później za pośrednictwem komunikatora internetowego, zachęcając do inwestycji poprzez firmę Falcon-Invest - relacjonuje podkom. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Omamiony wizją łatwego zarobku - w którym dodatkowo miał pomóc rzekomy inwestor - mieszkaniec Cieszyna, zgodził się. - Pokrzywdzony, wierząc rozmówcy, postępował zgodnie z instrukcjami i zainstalował aplikację służącą przestępcom do zdalnego dostępu do komputera AnyDesk - przekazuje podkom. Krzysztof Pawlik.