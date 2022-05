Ostatnie ogłoszenie Yass! Festival 2022. Znamy już cały lineup! Zobacz, jakich artystów będzie można usłyszeć we wrześniu

Wczoraj pisaliśmy o przedostatnim ogłoszeniu Yass! Festivalu 2022. OIO, czyli skład Oki, Young Igi i Otsochodzi to mocna propozycja, zapowiedź wieńcząca jest jednak równie interesująca. To elektroniczny duet Rysy, czyli Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko. Laureaci Fryderyków, tworzą oryginalną muzykę wpadającą w wszelakie nurty house'owe. Gatunkowa klasyfikacja nie oddaje jednak tego, jak na żywo brzmią utwory pokroju "The Fib".

Szybkie przypomnienie: Yass! Festival 2022 trwa od 9 do 10 września 2022, miejsce to Browar Zamkowy w Cieszynie. Bilety do nabycia tej stronie.

Pełny lineup festiwalu:

Skalpel

Fisz Emade Tworzywo

Natalia Przybysz

Pezet

Ørganek

GusGus

Igo

Ralph Kaminski

Voo Voo

Morcheeba

OIO

Rysy