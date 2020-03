Opuszczona piramida w Ustroniu. To Maciejka, wcześniej luksusowy dom wczasowy. Teraz niszczeje [ZDJĘCIA]

Wizja generała została szybko wcielona w życie, a do jej realizacji Ziętek zaprosił gwiazdy śląskiej architektury - Aleksandra Frantę i Henryka Buszkę, architektów znanych m.in. z realizacji słynnego osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Buszko i Franta, przy współpracy z Tadeuszem Szewczykiem, przystąpili do prac projektowych. Ich efekt zadziwił podobno samego generała Ziętka. Ostatnie budynki, które służyły jako sanatoria dużych zakładów przemysłowych, oddano do użytku w latach 80. "Maciejka" należała do Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Przełomem dla Maciejki okazał się rok 1993. Gdyńska skocznia nie wykupiła ośrodka, który przeszedł pod zarząd miejski. W tym samym roku, w Ustroniu zjawili się ludzie z potężną gotówką, którą chcieli zainwestować właśnie w Maciejkę. Na ustrońskim Zawodziu miało powstać ... kasyno. Gazeta Ustrońska opisywała to tak: "Amerykanin Antonio Reale ze współpracownikami z firmy LAN i Ireneusz Izdebski z Bielska-Białej, prowadzący Międzynarodową Firmę handlową "Izdebski", zaprezentowali burmistrzowi Kazimierzowi Hanusowi i przewodniczącemu RM Zygmuntowi Białasowi propozycję poważnych inwestycji w Ustroniu."