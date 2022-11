Odwiedziliśmy teraz Energylandię. To, co tam zobaczyliśmy... przerosło nasze oczekiwania! Oto jej ZIMOWA ODSŁONA!

Ceny biletów mają znaczenie!

W dobie, gdy wszystko drożeje, ceny biletów mają ogromne znaczenie! To właśnie tu było nasze pierwsze zaskoczenie! Zimowe ceny biletów do Energylandii są bardzo niskie, a przez to szczególnie przystępne! Bez promocji bilet normalny kosztuje zaledwie 99 zł, a ulgowy 79. To naprawdę świetna cena zważając na to, jak duży jest teren Parku i na ilość atrakcji, która jest dostępna bez żadnych dopłat. My akurat postawiliśmy na krótką, popołudniową wyprawę. Nie poświęcaliśmy całego dnia, a wszystkie atrakcje i tak były dla nas dostępne. Na teren Parku weszliśmy po godzinie 15 i tu kolejne miłe zaskoczenie – jeszcze niższa cena biletów, dzięki Happy Hour, czyli godzin, w których bilety są jeszcze tańsze. Dzięki temu zaoszczędziliśmy nawet 40 zł na jednym bilecie! Bilet normalny po 15 kosztował 59 zł, a ulgowe były po 49 zł.