Niewinny mural przedstawiający górali oraz Jacków z gwarowym przywitaniem oburzył Czechów. Fala komentarzy w internecie

Gwarowe powitanie oburzyło Czechów

- Dla mnie to wielka radość i wyróżnienie, że mogę namalować mural nawiązujący do twórczości jabłonkowskiego artysty- powiedział w rozmowie z „Głosem", gazetą Polaków w RC, muralista Maciej Szymonowicz.

To właśnie ten napis wywołał oburzenie niektórych Czechów. Na facebookowym profilu Jablunkov Živě rozgorzała gorąca dyskusja na temat muralu, momentami zakrawająca o szowinizm i - jak zauważa Głos - ocierające się o artykuł kodeksu karnego mówiący o szkalowaniu narodu, języka, rasy lub grupy etnicznej. Pojawiły się tam m.in. wpisy oburzonych internautów w stylu: skąd polski napis, skoro to są Czechy i obrażające autorów projektu. Niektórzy próbowali tłumaczyć, że napis nie jest po polsku, lecz w gwarze i to dziedzictwo kulturowe regionu, ale sporo osób zostało przy swoich racjach.

Maciej Szymonowicz powiedział DZ, że podczas tworzenia muralu został kilka razy obrażony, a później był zniesmaczony całą dyskusją w sieci. Dodał, że nie przypuszczał, iż sympatyczne gwarowe przywitanie może wywołać w XXI wieku, w demokratycznym kraju, takie niezdrowe emocje. - Na dodatek ten mural powstał na prywatnym budynku - powiedział muralista. Zwrócił uwagę, że będzie to pierwszy mural w Czechach wpisujący się w Szlak Beskidzkich Murali. Po polskiej stronie można je zobaczyć m.in. w Jeleśni, Lipowej czy Szczyrku. W sumie powstało prawie 20 murali nawiązujących do tradycji ludowych, góralskich.