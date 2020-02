Nie żyje mężczyzna, przysypany zięmią podczas prac drogowych w Cieszynie. Był pracownikiem firmy, która wykonywała prace kanalizacyjne

Do wypadku doszło w czwartek, 13 lutego na ul. Frysztackiej w Cieszynie, gdzie trwają prace związane z budową kanalizacji. . Jeden z pracowników, który wykonywał prace przy wykopie, został przysypany osuwającą się ziemią. Na miejsce dotarły służby ratunkowe, który wyciągnęły mężczyznę spod osuwiska. Mężczyza był przytomny, jednak ziemia przysypała go do wysokości klatki piersiowej. Mieszkaniec powiatu cieszyńskiego trafił do szpitala, niestety jego stan był ciężki, choć był on przytomny.

W nocy z czwartku na piątek mężczyzna zmarł w cieszyńskim szpitalu. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.