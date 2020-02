Narciarski weekend w Beskidach: piękna pogoda, tłumy narciarzy i sznur aut. Niedługo zmiana pogody (ZDJĘCIA)

W tym sezonie trudno w Beskidach o naprawdę dobre warunki narciarskie, dlatego w weekend 8 i 9 lutego, kiedy pogoda dopisała, a nocą przychodziły przymrozki, które pozwoliły na naśnieżanie tras, do Szczyrku i Wisły przyjechały tłumy narciarzy. W sobotę prawdziwe oblęzenie przeżywał Szczyrk, korki wjazdowe do tej miejsowości ciągnęły się aż do Bystrej. Nieco lepiej było w niedzielę, chociaż do Wisły z Ustronia trzeba było postać w dość długich korkach.

Warunku narciarskie na stokach są na razie dobre, można pojeździć na właściwie wszystkich ważniejszych wyciągach w Wiśle, Szczyrku, Istebnej i Ustroniu. Uwaga: warunki na pewno pogorszą się już od poniedziałku. Mieszkańcy Ustronia i Wisły otrzymali dzisiaj (9 lutego 2020 r.) alert RCB: "Dziś po południu, w nocy i jutro w ciągu dnia bardzo silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu." Wiatr przyniesie też ocieplenie, w nocy z niedzieli na poniedziałek w Wiśle i Szczyrku ma już panować temperatura powyżej zera stopni.