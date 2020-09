Napad w Wiśle: zamaskowany sprawca napadł na sklep przy ul. Wyzwolenia

Do napadu w Wiśle (powiat cieszyński) doszło w poniedziałkowe (7 września) późne popołudnie. Ok. 17.30 do jednego ze sklepów przy ul. Wyzwolenia wszedł zamaskowany mężczyzna i przedmiotem przypominającym nóż sterroryzował ekspedientkę. Sprawca zażądał pieniędzy. Gdy przerażona kobieta wydała mu je, mężczyzna zabrał gotówkę i uciekł.

- Sprawca miał na głowie kaptur i maseczkę na twarzy. Policjanci prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze w tej sprawie - informuje asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy cieszyńskiej policji.