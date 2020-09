Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze w Strumieniu

Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartowało w lipcu.

Pilotażowy projekt trwał do końca sierpnia. Efekt? 4800 przejechanych kilometrów, 2100 konsultacji i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie. Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego. Ze względu na ogromne zainteresowanie Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc, czyli do końca września.

Na powakacyjnej trasie Mobilnego Biura Programu Czyste Powietrze znalazł się również Strumień. Już w najbliższą środę 9 września na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu w godz. 13:30 – 17:00 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach z ekspertami z mobilnego biura.

Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będą odpowiadać na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz co najważniejsze pomogą wypełnić wnioski o dofinansowanie.