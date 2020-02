Mężczyzna z podejrzeniem koronowirusa trafił do Szpitala Śląskiego w Cieszynie, jest poddawany szczegółowym badaniom

Męzczyzna z podejrzeniem koronowirusa trafił do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Nie wiadomo, czy faktycznie jest zarażony tym groźnym wirusem z Chin, okazuje się jednak, że pracuje właśnie w Chinach, kilkadziesiąt kilometrów od miasta Wuhan. Jak informuje Szpital Śląski, pacjent z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności, został umieszczony w izolowanym pomieszczeniu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Pacjent, który trafił do cieszyńskiego szpitala, odbył niedawno podróż do Chin. W zeszłym tygodniu miała miejsce podobna sytuacja, kobieta, która zgłosiła się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie, została przebadana. Okazało się, że choruje na zwykłą grypę.

Szpital Śląski w Cieszynie, ze względu na swoje przygraniczne położenie, przechodził już ćwiczenia z zakażeń wirusowych kilka razy. Kilkanaście lat temu placówka wdrażała procedury związane z zakażeniem bakterią wąglika, następnie realizowano postępowanie dotyczące wirusa SARS. Kolejnym działaniem, było dokładne wprowadzenie procedur związanych z Wirusem Eboli. Obecnie, procedury dotyczące postępowania w przypadku koronawirusa 2019-nCoV, są bardzo podobne do tych wcześniejszych, a placówka stale je przypominała i testowała. Szpital Śląski w Cieszynie ma opracowaną pełną strategię postępowania od momentu identyfikacji pacjenta na SOR, poprzez ratownika medycznego, który robi triage i jest już przygotowany w maski, kombinezony i inne środki zabezpieczające, poprzez izolacje pacjenta z podejrzeniem wirusa w specjalnym pomieszczeniu.