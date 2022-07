Mąka & Oliwa - nowa pizzeria w Cieszynie. Zobacz MENU. Tutaj skosztujesz pizzy w stylu neapolitańskim - warto odwiedzić to miejsce. ZDJĘCIA

Mąka & Oliwa to nowy wyznacznik jakości pizzy w Cieszynie

Znudzeni pizzą podawaną w większości restauracji? W zacisznym, urokliwym wnętrzu restauracji Mąka & Oliwa (ul. Stawowa 19), lub na tarasie zjecie rzadziej spotykaną w menu polskich miejscówek gastronomicznych, ale równie wartą uwagi pizzę w stylu neapolitańskim. Lokal powstały na miejscu pizzerii di Positiano funkcjonuje już miesiąc, niech nie zwiedzie was jednak ich krótki staż. Oni wiedzą, jak zrobić dobrą pizzę!

Pizza neapolitańska różni się od standardowej przede wszystkim grubością. Ma dobrze wypieczone brzegi (charakterystyczne są czarne kropeczki) i cienki środek. Ciasto dojrzewa przez przynajmniej 24 godziny. Co ważne, taką pizzę piecze się szybko, w środku bardzo rozgrzanego pieca. Dzięki tej technice ciasto jest idealnie wypieczone, zachowuje swoją miękkość i stanowi doskonałą bazę pod apetyczne dodatki. W cieszyńskiej restauracji są one sprowadzone prosto z Włoch, co jeszcze dobitniej stanowi o wysokiej jakości podawanej tam pizzy.