Letnie Grand Prix 2022 w Wiśle zdradza program tegorocznych zawodów. Sprawdź rozpiskę treningów, kwalifikacji i konkursów

Letnie Grand Prix w Wiśle zdradza program tegorocznych zawodów. Sprawdź rozpiskę treningów, kwalifikacji i konkursów

Miłośnicy skoków narciarskich mogą już zacierać ręce. Udostępniono szczegółowy program Letniego Grand Prix 2022 w Wiśle, inauguracji dla pozostałych zawodów zaplanowanych w jeszcze pięciu miejscach w kraju. Konkurencje odbywać się będą od 22 do 24 lipca 2022 na skoczni im. Adam Małysza - jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce - co od długiego czasu jest swego rodzaju tradycją. Co więcej, jest to też drugie Letnie Grand Prix, w którym udział wezmą także kobiety.

Szczegółowy program przedstawia się następująco: