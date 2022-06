Letnie Grand Prix 2022 w Wiśle. Jak będą wyglądać wyczekiwane zawody narciarskie? Bilety już do nabycia

Letnie Grand Prix 2022 w Wiśle za miesiąc!

Trzeci weekend lipca zapowiada się na pełen sportowych emocji. Zbliżają się zawody, na których start niecierpliwie czekają fani skoków narciarskich - Letnie Grand Prix 2022 w Wiśle! Treningi, kwalifikacje i konkursy odbędą się na przestrzeni trzech dni, od 22 do 24 lipca 2022, na - jak nakazuje niepisana zasada - skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Zmagania uczestników FIS Grand Prix reguluje ustalony już program, którego kulminacja i najbardziej oczekiwany moment nastąpi w niedzielę, po treningach i pierwszych seriach próbnych. Co więcej, to drugie LGP, w którym udział biorą także kobiety.

Skocznia, razem z Wielką Krokwią tworząca duet polskich wielkich skoczni, niedawno przeszła gruntowny remont, w ramach którego wymieniono 220 m² igielitu. Przedsięwzięcie zajęło 5 dni, wymieniono drewno i na nowo położone deski. W nadchodzący wtorek do Wisły przyjedzie pierwsza ekipa zagraniczna, aby móc potrenować. Organizatorzy wprowadzają ostatnie poprawki kosmetyczne, dopinają na ostatni guzik sprawy promocji i powoli szykują się do finalnych decyzji.