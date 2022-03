Leroy Merlin zostaje w Rosji i odcina pracowników z Ukrainy od systemu komunikacji korporacyjnej

Leroy Merlin to jedna z firm, tak jak m.in. Nestle czy Decathlon, dla których wojna wywołana przez Rosję stała się okazją do wypromowania się na rosyjskim rynku i zwiększyła dostawy do sklepów na jego terenie. Groupe Adeo, czyli właściciel sieci Leroy Merlin odłączyła również swoje ukraińskie biuro od wszystkich środków komunikacji. Sprawę opisała na swoim profilu w LinkedIn Ludmiła Dziuba, HR Leroy Merlin Ukraine.