Kręci mnie bezpieczeństwo, czyli akcja profilaktyczna na stoku narciarskim na Soszowie w Wiśle

- Co roku wszyscy, który mają w swoim zakresie obowiązek dbać o to, aby osoby będące w górach czuły się bezpiecznie, są z nami. Wszyscy są do tego doskonale przygotowani jeśli chodzi o sprzęt, siły, środki, ludzi. Myślę, że w sposob bezpieczmy można tutaj w góry, na Śląsk, w Beskidy przyjeżdżać i na pewno w każdej chwili, jeśli byłaby taka potrzeba, jesteśmy do państwa dyspozycji - mówił podczas inauguracji akcji nadinsp. dr Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłych latach. Została zorganizowana, bo w poniedziałek 13 stycznia dzieci m. in. z województwa śląskiego rozpoczynają ferie zimowe. W związku z tym postanowiono po raz kolejnym przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa podczas aktywnego spędzania czasu wolnego.