Koronawirus w Katowicach i Cieszynie. 4 nowe zakażenia w woj. śląskim

Koronawirus w Katowicach i Cieszynie

W czwartek, 26 marca, około godz. 14 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 nowych przypadkach koronawirusa w województwie śląskim.

- Pod nadzorem inspektorów sanitarnych w Katowicach, w swoim domu, przebywa młody mężczyzna, który zakaził się do osoby z najbliższego otoczenia. Jest w dobrym stanie, podobnie jak kobieta w sile wieku, która także leczy się w swoim domu pod nadzorem katowickiego sanepidu. Źródłem zakażenia był kontakt z osobą chorą na koronawirusa - informuje Alina Kucharzewska, rzeczniczka Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatnie okazały się także próbki pobrane od dwóch kobiet z powiatu cieszyńskiego - obie panie zaraziły się w miejscu pracy - dodaje Kucharzewska.

Z jednej strony rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza kolejne restrykcje dotyczące zakazu opuszczania domów i przemieszczania się, z drugiej strony wciąż wzrasta liczba osób, u których do zakażenia dochodzi w zakładach pracy. Rano Śląski Urząd Wojewódzki informował o 6 osobach, które zakażone w ten właśnie sposób. Doliczając do tego nowe przypadki, jest to już 8 osób z pozytywnym wynikiem jednego dnia.