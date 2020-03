Koronawirus w Cieszynie: dwa przypadki potwierdzone, zamknięto wszystkie szkoły podstawowe i liceum

Koronawirus w Cieszynie? Trzy szkoły zostały zamknięte

Koronawirus się rozszerza. Czy dotarł już do Cieszyna? Burmistrz Cieszyna zdecydował o zamknięciu trzech szkół. To już kolejne miasto w woj. śląskim po Rybniku, które zdecydowało się na odwołanie zajęć w szkołach, w których mogło dojść do kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. ...