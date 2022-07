Konkurs poetycki Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Jesteś poetą w wieku od 15 lat? Napisz limeryk o Pucku i staraj się o nagrody. Paweł Ćwikliński

Konkurs poetycki Biblioteki Miejskiej w Cieszynie „Może nad morze, czyli limeryk o Pucku" to okazja do popisania się dla poetów w wieku od 15 lat. Łączna wartość nagród to 700 zł! Przeczytaj, jak napisać limeryk i co należy zrobić, aby praca konkursowa trafiła do jury.