Kolejne ofiary epidemii w powiecie cieszyńskim. Trzy osoby zmarły

Jak poinformowali w środę 3 czerwca przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, w szpitalu w Raciborzu zmarł 68-letni mężczyzna z powiatu cieszyńskiego, w szpitalu w Cieszynie zmarła 86-letnia kobieta z powiatu cieszyńskiego, a w szpitalu w Tychach zmarła 78-letnia kobieta z powiatu cieszyńskiego. Przedstawiciele sanepidu poinformowali też o śmierci 89-letniego mężczyzny z powiatu żywieckiego, który zmarł w szpitalu w Zawierciu.

Trudna sytuacja pojawiła się w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Końcem maja wyszło na jaw, że pacjent, który przebywał na oddziale chorób wewnętrznych cieszyńskiego szpitala, jest zakażony koronawirusem.

Dyrekcja szpitala natychmiast wdrożyła postępowanie diagnostyczne personelu medycznego i pacjentów przebywających na tym oddziale. Przeprowadzone testy wykazały, że 12 osób jest zakażonych koronawirusem. Osoby z personelu medycznego nie miały objawów typowych dla SARS- CoV-2, przebywają na kwarantannie. Zakażeni koronawirusem zostali odizolowani od pozostałych, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa .

Jak informują przedstawiciele szpitala, nie wiadomo, jaka była przyczyna zakażenia. Przypuszczają jednak, że doszło do niego poza terenem szpitala bowiem personel medyczny cieszyńskiej placówki od początku epidemii stosuje się do zasad bezpieczeństwa i obostrzeń związanych z wirusem.

Z powodu stwierdzenia koronawirusa na oddziale chorób wewnętrznych do odwołania zostały wstrzymane przyjęcia i wypisy. Dodatkowo w cieszyńskim szpitalu zaostrzone zostały procedury zapobiegające zakażeniu i rozszerzaniu się zakażenia. Zwiększono także liczbę testów wykonywanych u osób przyjmowanych do szpitala oraz zwiększono dystans między chorymi w salach szpitalnych. To efekt m.in. dużej liczby zakażeń w województwie śląskim.